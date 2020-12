Intimidatie OMT-lid Menno de Jong: 'Uitgemaakt voor landverrader'

De huizen van de leden zijn bezocht en zij ontvingen brieven met intimiderende teksten, meldt NU.nl.

De Jong kijkt hier niet gek van op, want ook hij heeft intimiderende teksten ontvangen. "Ik krijg via de email en sociale media regelmatig rare berichten, waarin ik wordt uitgescholden voor landverrader of 'aan een hoogste boom moet hangen in Nederland'."

De berichten hebben impact op het OMT-lid. Voorheen gaf hij bijvoorbeeld nog interviews in zijn straat - als hij thuis werkte - maar daar bedankt hij inmiddels voor. "Mensen hebben mijn emailadres, maar ze hoeven niet te weten waar ik woon. Het interfereert met je persoonlijk leven en je gezin. Dat hoeft voor mij allemaal niet."

