'Er moet een einde komen aan het huisvesten van arbeidsmigranten in koopwoningen'

HOORN - Er moet een halt komen op het opkopen van woningen door investeerders en huisjesmelkers, die vervolgens worden dooverkocht aan arbeidsmigranten voor te hoge prijzen. Dat vinden de Hoornse fracties Eénhoorn, VVD, HoornLokaal, Christen Unie en Fractie Tonnaer, daarom komen ze dinsdag met een motie tijdens de raadsvergadering. Ze snappen niet dat er ondanks de lange wachtrijen voor koopwoningen, nu opnieuw een vergunning is verleend om arbeidsmigranten in een koophuis in de Kersenboogerd te huisvesten.

NH Nieuws

"In 2019 hebben wij over het beleid van huisvesting voor arbeidsmigranten al vragen gesteld aan het college", vertelt Guido Breuker, fractievoorzitter van Eénhoorn. "Toen werd er gezegd dat er een oplossing zou komen en die is er nog steeds niet." Volgens hem worden alle goedkope koopwoningen opgekocht door 'huisjesmelkers' en dat maakt de markt voor starters en jonge gezinnen steeds kleiner. "Dit beleid moet onmiddellijk stoppen en er moeten geen vergunningen meer worden verstreken aan de huisvesting voor arbeidsmigranten", zegt Breuker. Het college gaf eerder in haar beantwoording van de artikelvragen van de fracties aan dat het stoppen van het verlenen van vergunningen voor het huisvesten van arbeidsmigranten geen optie is, omdat er dan het risico bestaat dat dit dan illegaal gebeurt. De fracties willen daarom dat er op deze vorm van illegaliteit hoge boetes komen. Verder willen zij dat de Beleidsnotie Huisvesting per direct wordt ingetrokken.

"Tijdelijke arbeidsmigranten hebben geen band met waar ze wonen. Zij zijn er meestal in de avonden en in het weekend en ze zorgen voor overlast in de wijk", zegt fractievoorzitter van Eénhoorn. Hij vertelt dat de arbeidsmigranten met teveel in een te klein huis wonen en dat de pandeigenaren daar te veel geld voor vragen. "Het is stapelbeddenverhuur." De Hoornse fracties vinden dat de situatie van nu niet in het belang van de buurt, de leefbaarheid in de wijk, de woningzoekers én de arbeidsmigranten is. Volgens fractievoorzitter Breuker is goede huisvesting voor de arbeidsmigranten van groot belang. "Binnen de fractie van Eénhoorn vinden wij dat een primaire taak voor de werkgevers moet worden."