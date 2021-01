Fracties willen stop op huisvesting arbeidsmigranten in woonwijken

HOORN - Drie Hoornse fracties willen een stop op de huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken. Er ligt op dit moment een bouwbesluit voor een woning in de wijk Kersenboogerd, waarvan de eigenaar het huis wil opdelen in verschillende wooneenheden voor arbeidsmigranten. Voor de politieke partijen aanleiding tot zorg: het plan zou voor overlast zorgen in de wijk en de druk op de woningmarkt vergroten.

Volgens VVD-fractievoorzitter Chris de Meij is het huisvesten van arbeidsmigranten een Westfriese aangelegenheid en niet eentje die in de wijken van Hoorn opgelost moet worden. "Laat ik vooropstellen dat arbeidsmigranten nodig zijn in de regio en natuurlijk hebben zij ook een woning nodig, maar dit past niet in een woonwijk."

Overlast

In de Hoornse wijk Kersenboogerd wordt al langer overlast ervaren door omwonenden, laat de fractievoorzitter weten. "Het lijdt tot geluidsoverlast, parkeerdruk en arbeidsmigranten hebben vaak geen sociale binding in een wijk." De Kersenboogerd is een wijk die bestaat uit voornamelijk sociale huurwoningen waar veel kwetsbare groepen gehuisvest worden.

"Woningen worden hier opgekocht door investeerders en zo aangepast dat er vier tot zes arbeidsmigranten in kunnen wonen. Dat moet niet meer kunnen", vindt De Meij. Hij pleit ervoor dat de gemeente hier ingrijpt. "We vinden dat het beleid zo aan moeten worden gepast dat het helemaal niet meer mogelijk is. Huizen moeten worden gebruikt door de eigenaren."

Woningvoorraad is op

De fractievoorzitter vraagt het college - en daarmee de verantwoordelijk wethouder van de eigen partij - om opheldering. De Meij wil niet alleen dat er voorlopig geen vergunning voor woningdeling wordt verleend, maar wil ook van het college weten of zij het probleem erkennen en wat zij als oplossing zien.

Ook de Hoornse partijen HOP en VOC Hoorn willen dit aan de kaak stellen. "Wij willen weten of het klopt dat een illegale situatie door een aanvraag van een bouwvergunning op deze manier gelegaliseerd wordt", laat HOP-fractievoorzitter Robert Vinkenborg weten. Vinkenborg vindt dat arbeidsmigranten op deze manier kwetsbaar zijn voor uitbuiting: "Er moet fatsoenlijke huisvesting komen voor deze hardwerkende groep", stelt hij.

Kiezen tussen twee kwaden

Maar naast de arbeidsmigranten staan meer groepen in Hoorn te springen om een woning: jongeren, gescheiden stellen. "De Hoornse woningmarkt barst uit zijn voegen", stelt Chris de Meij en dat maakt dit een lastig probleem.

"Wij willen opkomen voor een plekje voor onze eigen inwoners, maar tegelijkertijd moeten arbeidsmigranten ook een woning krijgen. Het is kiezen tussen twee kwaden op een krappe markt. Als we dit toestaan gaat het ten koste van de eigen inwoners. Aan de andere kant zijn de seizoensarbeiders van groot belang en hebben zij ook recht op een geschikte woning. Maar wij vinden dat dit soort huisvesting hoe dan ook niet in een woonwijk past."

Waar dan wel?

De Westfriese gemeentes werken momenteel samen aan een grootschalig huisvestingsplan voor seizoensarbeiders, waarvan de plannen nog in ontwikkeling zijn. Het duurt nog even voor dat staat. De Meij vindt het lastig om een antwoord te geven op de vraag welke oplossingen hij op de korte termijn ziet. "Ik denk dat het beter is dat werkgevers arbeiders huisvesten op het eigen erf. Dan zijn ze wel afhankelijk van de werkgever, maar het feit dat ze nu veel te veel betalen voor een veel te kleine woning, met slechte hygiëne en slechte voorzieningen is ook een probleem."

Vinkenborg van HOP Hoorn ziet wel heil in flexwoningen, een plan dat al langer speelt in de gemeente Hoorn, maar waar volgens VVD-fractievoorzitter De Meij - onderdeel van de Hoornse coalitie - geen geschikte locatie voor te vinden is. "De bouwgrond die we nog hebben zetten we liever in om de krapte op de woningmarkt te bestrijden, die is hard nodig."