Kees Luijckx (35) denkt na over toekomst: "AZ mag ook gewoon bellen"

KERKRADE - Kees Luijckx geldt als een drijfveer achterin bij Roda JC en zou in actie komen tegen Telstar. Een coronabesmetting gooit roet in het eten waardoor de Castricummer de wedstrijd tegen Telstar aan zich voorbij moet laten gaan.

"Het gaat nu wel weer goed. Maar ik had het wel zwaar, want ik was een paar dagen goed ziek", zegt hij in de radio-uitzending van NH Sport. Daardoor is hij vrijdagavond niet van de partij tegen Telstar. "Dat moet nog even op zich laten wachten. Ik was nog steeds te porren voor Telstar-uit, maar helaas komt 'ie te vroeg."

Toekomst

De 35-jarige centrale verdediger geldt als een drijvende kracht bij de Limburgers. Hij miste pas een wedstrijd. Zijn toekomst bij Roda is nog wel onzeker, omdat Luijckx in het bezit van een aflopend contract is. "Ik weet het zelf ook nog niet. Ik ben wel aan het kijken wat ik nog meer kan dan voetbal. Ik ben nog fit en speel in principe alles, dus ik wil doorgaan. Ik heb daarover nog geen gesprekken met Roda gehad en aan de andere kant houd ik mijn ogen en oren open voor een vervolg na mijn voetbalcarrière."