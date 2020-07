Kees Luijckx keert terug in Nederland bij Roda JC

KERKRADE - Kees Luijckx keert terug op de Nederlandse velden. De 34-jarige Castricummer heeft vrijdag voor één jaar getekend in Limburg. Hij komt over van het Deense Silkeborg IF, waar zijn contract niet werd verlengd.

"Ik vind het mooi om na 7 jaar weer terug te komen", laat Luijckx weten op de clubsite van de Limburgers. "Er is in de tussentijd veel gebeurd, zowel met mij als met Roda JC. Toen Jeffrey van As me belde of ik mee wilde bouwen aan het nieuwe Roda JC heb ik niet getwijfeld. Ik wil mijn ervaring op en naast het veld graag inzetten."

Luijckx speelde in het seizoen 2013/14 ook al voor Roda JC. Daarnaast speelde de Noord-Hollander voor onder andere AZ, Excelsior, Videoton FC (Hongarije) en Niki Volos (Griekenland).