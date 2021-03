AS Roma tegenstander van Ajax in kwartfinale Europa League

NYON - Ajax neemt het in de kwartfinale van de Europa League op tegen AS Roma uit Italië. De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 8 en 15 april. De Amsterdammers beginnen met een thuiswedstrijd.

Nederlander Rick Karsdorp staat onder contract bij AS Roma, maar hij is geschorst voor de wedstrijd in Amsterdam. De Romeinen schakelden donderdag Shakhtar Donetsk uit. Over twee wedstrijden werd het 5-1 voor de Italianen. In de Serie A staat Roma op de zesde plaats.

In het seizoen 2002/2003 troffen Ajax en AS Roma elkaar in de groepsfase van de Champions League. Ajax won thuis met 2-1 en in Rome eindigde het duel in 1-1. Dat zijn de enige ontmoetingen tussen beide clubs.

Mogelijke halve finale

Bij winst speelt Ajax in de halve finale tegen Manchester United of Granada. Ook dan begint de koploper van de eredivisie met een thuiswedstrijd.

Donderdagavond schakelde Ajax het Zwitserse Young Boys uit in de achtste finale. Na een 3-0 overwinning in Amsterdam werd het donderdag 2-0 voor Ajax.