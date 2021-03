Ajax klopt Young Boys ook in Bern en zit bij de laatste acht clubs in de Europa League

BERN - Voor de derde keer in vijf jaar tijd heeft Ajax de kwartfinales van een Europees toernooi bereikt. De Amsterdammers wonnen donderdagavond in Bern zonder al te veel moeite van Young Boys: 0-2. Vorige week had Ajax de Zwitsers al met 3-0 opzij gezet.

David Neres scoort de 0-1 - Pro Shots/Jasper Ruhe

Op het eigen kunstgras probeerde Young Boys vanaf het eerste fluitsignaal het tempo hoog te houden en Ajax achteruit te drukken. Dat leverde in het eerste kwartier vier hoekschoppen én één serieuze kans op. Na goed voorbereidend werk van oud-Ajacied Sulejmani kwam de bal bij Nsame die zijn schot geblokt zag worden door Martinez. Vijf minuten later sloegen de Amsterdammers keihard toe. Tadic bereikte met een gelukje Neres die koelbloedig afrondde: 0-1. Een tik voor Young Boys dat, ondanks de koppositie, in de eigen competitie de laatste weken ook al niet best op dreef is. Hands Alvarez, géén penalty Ajax haalde probleemloos de rust en kreeg via Tadic en Tagliafico kansen om de score te verdubbelen. Verder mocht de ploeg van trainer Erik ten Hag niet mopperen dat zowel scheidsrechter Madden als de VAR geen penalty aan de thuisploeg gaven toen Sulejmani de bal tegen de hand van Alvarez schoot. Hands Camara, wél penalty Direct na rust sloeg Ajax opnieuw toe. Eerst miste Davy Klaassen een dot van een kans: op tien meter van keeper Faivre schoot hij de bal recht tegen hem aan. Amper een minuut later scoorde Tadic vanaf de strafschopstip de 0-2. Dit keer attendeerde de VAR de Schotse arbiter op een handsbal van Camarra. Tekst gaat verder onder de foto

Tadic viert de penalty die hij tegen Young Boys heeft benut - Pro Shots/Jasper Ruhe

Vijf minuten later kwam de VAR wéér in actie om een treffer van Nsame te annuleren. Die kopte bij de tweede paal de 1-2 tegen de touwen, maar vlak achter hem bevond Elia zich in buitenspelpositie en werd besloten de treffer niet goed te keuren. In het laatste kwart van de wedstrijd kon trainer Erik ten Hag diverse spelers wisselen, omdat de buit binnen was. Zo haalde hij onder meer Neres, Blind en Tagliafico (allen stonden 'op scherp') eraf. De invallers Kudus, Idrissi en Brobbey hadden de score voor Ajax nog verder kunnen opvoeren, maar Faivre voorkwam dat er nog meer goals vielen. Vrijdagmiddag is de loting voor de kwartfinales. Mogelijke tegenstanders van Ajax zijn: AS Roma, Manchester United, Granada, Arsenal, Dinamo Zagreb, Villarreal en Slavia Praag. Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch (Schuurs/80), Alvarez, Martinez, Tagliafico (Klaiber/74); Gravenberch, Klaassen, Blind (Kudus/65); Antony (Brobbey/80), Tadic en Neres (Idrissi/65) Opstelling Young Boys: Faivre; Hefti, Camara (Siebatcheu/66), Lustenberger, Lefort (Maceiras/46); Fassnacht (Gaudino/71), Lauper, Sierro, Sulejmani (Spielmann/71), Elia (Mambimbi/65) en Nsame