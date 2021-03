Ajacied Daley Blind: "Het zag er makkelijker uit dan dat het was"

BERN - Daley Blind maakte in de uitwedstrijd tegen Young Boys zijn rentree bij Ajax, nadat hij in de KNVB-beker tegen sc Heerenveen geblesseerd was uitgevallen. Blind hield het in Bern 65 minuten vol. Over de uitschakeling van Young Boys was hij duidelijk: "Het zag er makkelijker uit dan het was", aldus Blind voor de camera van RTL7.

Blind: "In het eerste kwartier kwamen we niet echt aan voetballen toe, maar gedurende de wedstrijd trokken we het spel naar ons toe. De tweede helft was het een flipperkast. Dat moeten we beter doen. We moeten de bal langer in de ploeg houden en niet in dat tempo meegaan."

Trainer Erik ten Hag was blij met het bereiken van de kwartfinales, maar ook kritisch over de wedstrijd. "Dit is een zakelijke overwinning. We hebben vandaag niet goed gespeeld en hadden dingen beter kunnen doen. We hadden gebruik moeten maken van de ruimte achter hun langzame laatste linie. Na de snelle 2-0 na rust was het klaar."