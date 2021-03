Opgeblazen 'bermbunnie' weer terug in Westelijk Havengebied

De vreugde was groot toen de dieplader vanuit de werkplaats van kunstenaar Saske van der Eerden in Hoofddorp de Nieuwe Havenweg op reed. In een mum van tijd werd het liggende konijn eraf getakeld en was het 'bermbunny' kunstwerk weer in volle glorie te bewonderen.

“Er zijn geen littekens te zien, alles is opnieuw opgebouwd en weer dichtgemaakt”, vertelt een trotse Saske van der Eerden, die het kunstwerk heeft gemaakt. Toch ziet het konijn er wel iets anders uit dan voorheen. “De oren staan nu wel iets anders op de kop. Maar dat vind ik alleen maar mooier”, vertelt ze lachend.