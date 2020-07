Hoofddorpse 'bermbunnies' nieuwe eyecatcher in Amsterdam: "Lief, vrolijk en fris"

HOOFDDORP - De snelfietsroute tussen Zaandam en Amsterdam krijgt er een kunstwerk bij: Sandra Hueber van BRIGHT UPen de Hoofddorpse kunstenares Saske van der Eerden hebben de afgelopen 8 maanden gewerkt aan drie indrukwekkende stukken. Bij de Nieuwe Hemweg in Amsterdam zijn vanaf vandaag supergrote konijnen te spotten in de middenberm.

Sandra Hueber is directeur van BRIGHT UP. In opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam speelde zij met de vraag die haar werd gesteld: "Wat kunnen we op die route doen om het wat leuker te maken?" Volgens Sandra is het havengebied niet alleen industrieel, maar ook natuurlijk. Om de natuurlijke elementen extra in de spotlights te zetten is het uiteindelijke idee ontstaan.

Bermbunnies

Drie stuks, allemaal spierwit en groter dan je ze ooit in levende lijve tegen zal komen. Eén van de konijnen die Saske van der Eerden heeft gemaakt is zelfs meer dan 6 meter hoog. De Hoofddorpse beeldend kunstenares ziet juist contrast tussen de locatie en het werk zelf. "Samen met Sandra dachten we: het moet lief, vrolijk en fris. Een soort tegenhanger in het havengebied. Dat zijn drie konijnen geworden."