Door vuurwerkbom beschadigde 'berm bunnie' voor de zomer weer gerepareerd

AMSTERDAM- Het konijnenkunstwerk aan de Nieuwe Hemweg dat deze week door een vuurwerkbom werd vernield, wordt zo snel mogelijk gerepareerd. Kunstenares Saske van der Eerden haalt het reuzenkonijn nog deze week naar haar atelier en ze verwacht in maart klaar te zijn met reparatie. "Toen ik hoorde wat er gebeurd was, zei ik alle lelijke woorden die ik nu niet mag zeggen", zegt ze als ze haar beschadigde kunstwerk aan de Nieuwe Hemweg bekijkt.

"We hebben wel eens last gehad van graffiti of kleine vernielingen, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt", zegt Sandra Hueber van bureau Bright Up die de beelden in opdracht van havenbedrijf Amsterdam bedacht.

De drie reuzenkonijnen werden gemaakt door kunstenares Saske van der Eerden uit Hoofddorp. Een van drie konijnen is deze week zwaar beschadigd. De oren en de bovenkant van de kop van het konijn zijn door de explosie totaal weggeblazen. "Het is duidelijk met opzet gedaan", vertelt Saske "Er is een gat van 10 centimeter doorsnede in het beeld gemaakt en daar hebben de daders een soort vuurwerkbom in gedaan. Heel verdrietig om te zien."

Repareren

Het beeld is eigendom van het havenbedrijf dat onmiddellijk opdracht heeft gegeven het beeld te repareren. Nog deze week wordt het met een dieplader naar de werkplaats in Hoofddorp gebracht waar het konijn ook is gemaakt.

Hoeveel de reparatie gaat kosten is moeilijk te zeggen. "We gaan het eerst goed onderzoeken en pas dan kunnen we zeggen wat de kosten zijn", zegt van der Eerden. Alleen het vervoer van het beeld loopt al in de duizenden euro's. De kunstenares verwacht dat de schade goed hersteld kan worden, naar verwachting wordt het beeld in maart weer teruggeplaatst.