Einde 'red light district' in zicht: aan/uit-sensor voor rode lampen op windturbines

WIERINGERMEER - Er is een oplossing voor de lichthinder van de rode lampen op windturbines in het Windpark Wieringermeer. Het rode licht is een waarschuwing voor naderend vliegverkeer. Mogelijk kunnen de windmolens een zender krijgen, zodat de lampen alleen aan gaan zodra een vliegtuig nadert.

Afgelopen maand heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Hierin wordt de regering gevraagd om binnen twee jaar de lichthinder van windmolens weg te nemen. Bij alle windmolens met een tiphoogte hoger dan 150 meter staat altijd het licht aan. Het is de bedoeling dat het licht straks alleen aan gaat als er een vliegtuig in de buurt komt. 'Red light district' Het rode licht boven op de windmolens van Windpark Wieringermeer roept veel weerstand op onder de omwonenden. Het gebied wordt gekscherend ook het 'red light district' genoemd. Vooral het gegeven dat het 's avonds nooit meer echt donker is, vinden ze lelijk. Om ervoor te zorgen dat de lampen aangaan, krijgen vliegtuigen een transponder. Vaak hebben ze die al en daarmee stuurt het vliegtuig een signaal uit. Windmolens met een ontvanger zetten daarna automatisch het licht aan. Dit systeem is in Duitsland uitgebreid getest. Daar is de lichthinder door windparken voor een groot deel afgenomen.