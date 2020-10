Eerste 'donkertemeter' in Noord-Holland: "Vogel kan gordijnen niet dicht doen"

HIPPOLYTUSHOEF - Hoe donker is het rond het Waddengebied en blijft dat zo? Om dat in de gaten te houden, plaatst Natuur en Milieufederatie Noord-Holland 'donkertemeters' langs de Waddenkust. De eerste staat in Hippolytushoef bij het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont.

De donkertemeter maakt onderdeel uit van het project 'Donkerte van het Waddengebied'. Het meetpunt is onderdeel van een netwerk rond de hele Waddenkust. Een tweede meetpunt voor Noord-Holland komt binnenkort bij de Helderse Vallei in Den Helder. Via een speciale website is nu al te volgen hoe donker het is. De metingen zijn bedoeld om bewoners, ondernemers en gemeenten te stimuleren de hoeveelheid licht te reduceren.

Gordijnen

Duisternis wordt steeds schaarser, zegt Natuur en milieufederatie Noord-Holland. Niet voor niets is Wieringen als meetpunt gekozen. "Er is heel veel lichtvervuiling, maar hier op Wieringen is het heel donker. Dat komt ook door het Waddengebied", vertelt Marjolein Krul van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland aan NH Nieuws.

Krul: "Gemeenten zoals Hollands Kroon hebben al eerder een verklaring ondertekend om zich in te zetten om de Waddenzee als werelderfgoed te behouden en licht is van grote invloed op de natuur. Vogels hebben aantoonbaar last van lichtvervuiling. Zij kunnen niet even de gordijnen dicht doen."