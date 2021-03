D66 grootste partij in Amsterdam, Groenlinks halveert

De partijen die in de gemeentecoalitie zitten, haalden wisselende resultaten. Vier jaar geleden was GroenLinks nog de grootste partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De partij kreeg toen 19,8 procent van de stemmen in de stad. D66 was toen de tweede partij met 18,9 procent. D66 heeft gisteravond een grote overwinning behaald in de stad, met 22,7 procent van de stemmen waarbij GroenLinks flink heeft moeten inleveren. De partij staat nu op 10,2 procent.

De Partij van de Arbeid heeft voorlopig 7,6 procent van de Amsterdamse stemmen behaald, en de SP 4,9, voorheen 6,4 procent. Of dit een voorbode is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is nu nog niet te zeggen.

De VVD is iets gedaald naar 12,6 procent van de stemmen. In een AT5-peiling begin maart kwam de VVD nog als grootste partij uit de bus. DENK zit in Amsterdam redelijk stabiel, met ruim 6 procent van de stemmen. De PVV heeft het wat minder goed gedaan dan vier jaar geleden. De partij staat in Amsterdam nu op 5 procent.

Kleine partijen

Gisteravond was er blijdschap bij Sylvana Simons van BIJ1, ze zou één zetel halen. Toch schommelt ze deze ochtend heen en weer tussen 0 en één zetel. In de stad is haar partij gegroeid naar 5,9 procent, net als nieuwkomer Volt. FvD heeft 2,6 procent van de Amsterdamse stemmen gekregen. JA21, de partij van gemeenteraadslid Annabel Nanninga, staat landelijk op vier zetels. In de stad haalde haar partij, waar ze lijstduwer is, echter maar 1,2 procent van de stemmen.

Links levert in

In het hele land kreeg de VVD, volgens de laatste cijfers, dit jaar de meeste stemmen. De verkiezingen leveren de VVD voorlopig 36 zetels op. Voor 75 zetels in de Kamer heeft de volkspartij alleen nog maar D66 en het CDA nodig. Het CDA staat nu op een verlies van vier zetels ten opzichte van vier jaar geleden. D66 op een historische winst van vijf zetels.

De linkse partijen hebben geen front kunnen vormen tegen conservatieve en liberale partijen. Naast het verlies voor GroenLinks levert de SP vijf zetels in. De PvdA blijft op negen zetels staan.

De partij van Geert Wilders, de PVV, staat met 17 zetels toch op een verlies van drie zetels. Wel is de partij nu de derde partij. FvD heeft voorlopig juist zes zetels gewonnen en zal waarschijnlijk met acht kandidaten de Kamer inkomen.