NH Nieuws-panel verkiezingsonderzoek: veel steun voor VVD, zorg belangrijkste thema

Maar liefst 94 procent zegt te gaan stemmen. Ter vergelijking in 2017 was de opkomst in Noord-Holland 81,5 procent. De niet-stemmers geven een gebrek aan vertrouwen in de politiek en corona als voornaamste redenen.

Meeste stemmers gaan op 17 maart

Deze verkiezingen zien er dit jaar anders uit dan normaal, dus vroegen we ook hoe mensen gaan stemmen. En ook al mag je verspreid over drie dagen je stem uitbrengen, de grote meerderheid doet dat toch op de oorspronkelijke dag van de verkiezingen: woensdag. Onder de 70-plussers zegt een klein deel hun stem per brief te hebben uitgebracht, maar gaan de meesten gewoon naar het stembureau.

Een deel van de panelleden (20 procent) is er nog niet uit op wie ze gaan stemmen, maar een ruime meerderheid (80 procent) heeft wel een keuze gemaakt. Al is een derde de afgelopen tijd nog gewisseld van partij.

Ondanks dat we met het NH Nieuws-panel geen officiële peiling kunnen doen, geeft het wel interessante inzichten. We hebben gevraagd op welke partij ze vier jaar geleden hebben gestemd, en op wie ze nu gaan stemmen. Iets meer dan 3 procent wilde daar geen antwoord op geven.

PVV op winst, GroenLinks in de min

De partij die op grootste winst staat is de PVV (+4 procent) en krijgt na de VVD de meeste stemmen. Ook de Partij voor de Dieren (+1 procent) kunnen op meer steun rekenen dan in 2017. Achter de VVD en de PVV volgen de PvdA en de SP. De meeste partijen blijven in ons onderzoek stabiel. Al krijgen GroenLinks (-3 procent) en 50PLUS (-2 procent) wel minder steun. Ook nieuwkomers JA21 en VOLT kunnen op best wat steun rekenen.

En wat de panelleden het meeste bezighoudt? Zoals meestal: de zorg. Dat wordt veruit als het belangrijkste thema gezien. Gevolgd door klimaat en energie. Maar ook de aanpak van coronacrisis wordt als belangrijk verkiezingsonderwerp gezien.