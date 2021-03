Hoe vieren winnende partijen de uitslag en 5 andere vragen over de verkiezingen

De afgelopen dagen kregen de ouderen en kwetsbaren de gelegenheid om rustig en veilig te kunnen stemmen, vandaag zijn de stembureaus voor iedereen open. Vanwege de coronacrisis gaat het dit keer nét even anders dan gewoonlijk. Want hoe kan je vandaag eigenlijk veilig stemmen? En duurt het tellen van de stemmen dit jaar niet langer door de briefstemmen? Hoe staan de partijen ervoor in de peilingen en hoe vieren de winnende partijen dit jaar überhaupt de uitslag op een coronaproof manier?

Binnen de stemlocaties worden de maatregelen altijd gewaarborgd. Er staan bijvoorbeeld stickers op de grond die de juiste route aangeven. Ook is er een speciale medewerker die kijkt hoe druk het is en of mensen zich aan de regels houden. Medewerkers én stemmers moeten ten alle tijden een mondkapje dragen. Bij de RAI zijn er zelfs speciale stemstraten gemaakt. Zo kan er ook op de fiets of vanuit de auto gestemd worden.

Om het stemproces zo coronaproof mogelijk te laten verlopen, mocht er dit jaar dus ook gisteren en maandag al worden gestemd bij 50 stembureaus. Die dagen waren bedoeld voor kwetsbare stemmers. Vandaag zijn alle 473 stemlocaties open van 07.30 ‘s ochtends tot 21.00 uur ‘s avonds. Alle stembureaus zijn te vinden op deze kaart van de gemeente, waar je ook kunt checken hoe druk het is er is.

Met de nieuwe procedure blijven deze stemmen gelden. Het stemgeheim blijft gewaarborgd omdat medewerkers het bijgevoegde stembiljet niet openvouwen, maar meteen in de stembus gooien zodra de stempas is gecheckt.

Dat stemmen per brief ging niet overal goed. Daarom besloot minister Ollongren gisteren de procedure voor het briefstemmen aan te passen. Sommige briefstemmers had namelijk per ongeluk het stembiljet in dezelfde retourenvelop gedaan als de ‘stempluspas’, een speciale stempas. Omdat de sorteerders dan de afzender en het ingevulde rode vakje zien, is er geen stemgeheim meer.

Nog een nieuw fenomeen is het stemmen per post. Het kabinet heeft het poststemmen dit jaar ingevoerd voor alle mensen boven de zeventig, zodat ze zonder coronastress toch hun stem kunnen uitbrengen. In Amsterdam hebben rond de 75.000 mensen de mogelijkheid gekregen om per post te stemmen. Maandag had 22 procent dat ook daadwerkelijk gedaan.

Als je niet in de gemeente woont, maar vandaag toch in Amsterdam zou willen stemmen, had je een kiezerspas moeten aanvragen. Dat kun je vandaag niet meer regelen.

Vorige keer: 70.107 stemmen voor 1 zetel

In totaal zijn er 150 zetels te verdelen. Om te bepalen hoeveel zetels naar een partij gaan, wordt het totale aantal stemmen in heel Nederland gedeeld door 150. Dat getal wordt ook wel de kiesdeler genoemd en laat zien hoeveel stemmen nodig zijn voor één zetel. In de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 werden er in totaal 10.516.041 geldige stemmen uitgebracht. Gedeeld door 150, was de kiesdeler dus 70.107. Elke partij had dus 70.107 stemmen nodig om één zetel te bemachtigen in de Tweede Kamer.

Het vaststellen van de uitslag verloopt als volgt. Eerst tellen de stembureaus de stemmen in het openbaar. De uitkomst daarvan wordt vastgezet in een zogenaamd proces-verbaal. De gemeenten publiceren die uitslagen online.

De gemeente telt daarna alle stemmen bij elkaar op en telt op hoeveel stemmen er binnen de gemeente zijn per partij en lijsttrekker. Dit onderdeel heet de gemeentelijke opgave. Vervolgens worden de stemmen per kiesring opgeteld. In totaal zijn er 20 kiesringen. Een hoofdstembureau in elke kiesring telt alle stemmen van de gemeenten binnen de kiesring bij elkaar op en zet het vast in een proces-verbaal.

Ten slotte worden alle stemmen van de hoofdstembureaus geteld door het centrale stembureau (Kiesraad). Daar wordt uitgerekend hoeveel zetels elke partij heeft gekregen binnen de Tweede Kamer en welke kandidaten zijn gekozen.