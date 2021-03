Wesley schildert zich door de crisis heen en heeft tentoonstelling in zorginstelling

HEEMSKERK - De 20-jarige Wesley van den Eijnde is al sinds het begin van de corona periode druk met zijn grote hobby, schilderen. Hij woont op zorglocatie Harteheem, waar zijn talent niet onopgemerkt bleef. Inmiddels zijn al dertig van zijn kunstwerken verkocht en heeft hij sinds vandaag zijn eigen expositie.

Wesley woont nu bijna zes jaar op Harteheem in Heemskerk, één van de locaties van Hartekamp Groep, een stichting dat zorg biedt voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Harteheem is een kleine woonwijk in Heemskerk en bestaat uit drie straten en een plein. In totaal wonen er twaalf mensen, voornamelijk jongeren.

