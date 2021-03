Seksstraatje krijgt flinke beurt van gemeente: "Prostitutie verschuift richting Dijk"

De drie ramen op nummer 28 verschuiven even verderop naar nummer 31. In de nog leegstaande panden worden straks ruime appartementen en benedenwoningen gerealiseerd.

Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een viertal appartementen in het monumentale pand aan de Zijdam. Die aanvraag moet nog door de gemeente worden goedgekeurd. "Het plan is nog niet optimaal, maar zo werken we er langzaam maar zeker naartoe dat de prostitutie een meer centrale plek in de straat heeft", besluit de wethouder.

'Een zooitje'

Voorlopig lijken er voor de verhuisplannen geen raam te hoeven sneuvelen. Positief nieuws dus voor de pandeigenaren die al langer pleiten voor centralisatie van de ramen op de Achterdam.

Maar raamexploitant Frans Snel vreest voor geklaag van zijn toekomstige buren. "Dat wordt een zooitje", reageert hij tegen NH Nieuws. "Als daar straks tien mensen komen te wonen, krijg je daar uiteindelijk conflicten mee. Vroeg of laat beginnen ze over overlast, wedden? Je kan erop wachten."