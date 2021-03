Gemeenten blij dat 'ongeldige' briefstemmen toch geteld worden: "Ze lagen al apart"

NOORD-HOLLAND - Briefstemmen die niet helemaal volgens de regels zijn opgestuurd, mogen onder bepaalde voorwaarden toch worden meegeteld. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken besloten. Tot vreugde van onder meer de gemeente Gooise Meren, waar gisteren gisteren nog veel mis bleek toen de eerste enveloppen van de stemmen per post werden opengemaakt: een groot aandeel moest ongeldig worden verklaard. "Dit is heel fijn voor de mensen die gestemd hebben", zegt een woordvoerder.

Veel zeventigplussers bleken gisteren kleine foutjes te hebben gemaakt, waardoor hun stem volgens de regels ongeldig is. De bedoeling was dat ze hun stembiljet in een aparte envelop zouden stoppen en deze envelop samen met hun stempluspas in een andere envelop zouden stoppen om op te sturen naar de gemeente.

Het besluit van de minister zorgt ervoor dat een hoop van de eerder 'ongeldige' stemmen alsnog meetellen. "Dat is vooral fijn voor de stemmers", zegt woordvoerder Tom Scherder van de gemeente Gooise Meren, waar het foutpercentage gisteren behoorlijk hoog lag. "Hun stem telt gewoon mee en dat is voor deze groep mensen vaak heel belangrijk."

Voor de gemeenten betekent het vandaag dus dat ze de eerder apart gelegde enveloppen nog een keer moeten bekijken. "Dat betekent wat extra werk voor de mensen op het briefstembureau, maar het valt allemaal wel mee. De stapel lag nog apart en wordt vandaag, met de briefstemmen die gisteren zijn binnengekomen, nog een keer bekeken. We hebben daar een hele groep mensen voor en het 'vooropenen' zoals dat heet, ging gisteren sneller dan verwacht", zegt woordvoerder Joyce Schoonenbeek namens de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. In Uitgeest lag het aantal foute stemmen gisteren ook betrekkelijk hoog.

Volgens Schoonenbeek heeft de gemeente niet heel veel telefoontjes gehad van mensen die zich zorgen maakten over hun stem. "Wel is het natuurlijk ontzettend fijn dat deze stemmen alsnog gewoon mee mogen tellen. Niet alleen voor de verkiezingen, maar deze groep mensen heeft er natuurlijk deze keer extra veel moeite voor moeten doen."

Andere ongeldige stemmen

De briefstemmen waar het briefstembiljet en de stempluspas in dezelfde envelop terecht zijn gekomen, mogen van de minister nu toch worden geopend. Als de stempluspas in orde blijkt, mag het stembiljet toch in de stembus gedaan worden. Daarbij geldt wel dat de medewerkers op het stembureau het stembiljet niet mogen inzien of openvouwen om het stemgeheim te waarborgen.

De stemmen van zeventigplussers die wel hun stembiljet en niet hun stempluspas hebben opgestuurd, blijven overigens wel ongeldig. Wel is het zo dat deze groep met een nieuw stembiljet tot vanavond 21.00 uur alsnog een briefstem naar het afgiftepunt van de gemeente kunnen brengen. Ook zouden ze morgen nog naar het stembureau kunnen gaan om 'normaal' te stemmen.