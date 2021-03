Dag twee van de verkiezingen, partij stelt vragen over veiligheid meerdaags stemmen

De opkomst in de gemeente Hollands Kroon was gisteren 4,8 procent. Dat valt te lezen bij Regio Noordkop. In Anna Paulowna brachten de meeste mensen hun stemmen uit, namelijk 507. In Wieringerwerf wisten 479 mensen de weg naar het stembureau te vinden en in Hippolytushoef werd er 373 keer een kruisje gezet.