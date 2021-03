Stilte op de Hoornse stembureaus: "Hadden het drukker verwacht"

HOORN - Het is nog erg rustig op de tien Hoornse stembureaus. Vanmorgen brachten zo'n 1.500 mensen hun stem uit. Geschat werd dat er op maandag en dinsdag zo'n 5.000 stemmers per dag zouden komen. "We zouden het jammer vinden als men vandaag niet komt, en morgen in de rij moet staan", redeneert Nadja Modderman, projectleider van de verkiezingen.

Om de drukte te spreiden is er voor gekozen om in Hoorn extra stembureaus open te doen op de maandag en dinsdag. "Morgen stemmen is natuurlijk traditie en ik denk dat niet iedereen door heeft dat iederen zowel gisteren als vandaag mag komen stemmen", zegt Modderman.

Vooraf inschatten hoeveel stemmers er zouden komen, was een lastige opgaaf. Gehoopt werd op zo'n 5.000 stemmers zowel op de maandag en dinsdag. Modderman: "Ook de berichten zijn nogal tegenstrijdig; mag je alleen komen als je in een risicogroep zit of mag iedereen komen? Dat houdt nog mensen thuis."

Veel briefstemmers

Stembureaus waar het redelijk doorloopt zijn het stadhuis en de cabin bij Stan Kentonhof in de Kersenboogerd. Daarnaast zijn er al veel briefstemmen binnengekomen. "Daar hebben we er heel veel van gehad in Hoorn. Daar zijn we heel blij mee."

Modderman wil vooral benadrukken dat dus ook vandaag iedereen mag komen stemmen. "In alle berichtgeving hebben we juist opgeroepen ook op maandag en dinsdag te komen. Dus iedereen kan nu - heel coronaproof - zijn of haar stem uitbrengen. Ik denk dat mensen morgen misschien wel in de rij moeten staan."

In totaal kwamen er gisteren ruim 4.000 mensen stemmen. De nadruk zal op morgen liggen, verwacht Modderman. "Dan komen er gerust nog 25.000 stemmers naar de stemlocaties."