Kinderen stemmen alsof het voor het 'echie' is: "Het zijn wel heel veel partijen"

HILVERSUM - Het stemformulier is misschien wat kleiner gemaakt, maar voor de rest lijkt het een exacte kopie van een echt stemlokaal. Door heel Nederland hebben kinderen gestemd voor de Kinderverkiezingen , zo ook op basisschool De Wijde Blik in Kerkelanden. "Ze willen weten wat de kinderen over de partijen zeggen enzo", vertelt Farah uit groep 8.

De Kinderverkiezingen worden sinds 2010 landelijk gehouden om inderdaad te kijken hoe de uitslag eruit zou zien als kinderen het voor het zeggen zouden hebben. "We willen ze wat meer leren over de democratie en hoe het stemmen precies werkt", vertelt directeur en leraar van groep 7 en 8 Nick Homan-Dijkstra. "Door mee te doen aan de Kinderverkiezingen hebben ze het nu ook echt ervaren."

Eenmaal bij de stembus lijkt de stemprocedure goed te worden gevolgd. "We hebben ook echt een kleine stembus neergezet, om het zoveel mogelijk op het echte stemmen te laten lijken", vertelt meester Nick. Al moeten sommige kinderen even zoeken, want diezelfde bus wordt in de klas dan weer gebruikt als papierprullenbak.

Voor het stemmen ging één naam al verrassend vaak rond door de klas: "Meester, is Mark Rutte nou van de PVV of VVD?" De kinderen stemden alleen op een partij, dus was die vraag voor het invullen van het stemformulier essentieel. "Ik heb het vaker met klassen gedaan en meestal komen de Partij voor de Dieren en GroenLinks hoog uit", legt meester Nick uit. "Maar ik heb nu heel veel VVD gehoord, ik denk doordat Mark Rutte vanwege corona heel veel in beeld is."

Stemmen tellen

En als de stemmen dan op het bureau van de meester worden uitgestrooid, blijkt inderdaad dat de VVD de meeste stemmen heeft gekregen van de leerlingen op De Wijde Blik. "De Partij voor de Dieren is een goede tweede partij", zegt de meester. Er zit overigens ook een blanco stem tussen. "We hebben de kinderen ook verteld dat als je het echt niet weet, je blanco kunt stemmen."

Provinciale uitslag

Bij De Wijde Blik is VVD, net als in de landelijke uitslag, als grootste uit de verf gekomen. Deze wordt gevolgd door Partij voor de Dieren, en DENK staat op de derde plek.

In Noord-Holland is anders gestemd dan in de rest van Nederland. Hier komt GroenLinks als grootste partij uit de peiling, en VVD als tweede. Op de derde plek staat Partij voor de Dieren.