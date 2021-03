Veel problemen met stemmen per post: groot aandeel ongeldig verklaard

NOORD-HOLLAND - Het aandeel poststemmen in de provincie dat voorlopig ongeldig is verklaard, is bij meerdere gemeenten een stuk hoger dan normaal. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. De gemeente Gooise Meren staat aan kop: 5 tot 10 procent van de poststemmen moest tot nu toe terzijde worden gelegd.

Briefstemmen - Mark Arents

Het stemmen per post gaat nog niet soepel, meldde de NOS eerder vandaag al. Dat lijkt ook te gelden voor de meeste Noord-Hollandse gemeentes: tot nu toe is het percentage ongeldige stemmen per gemeente al hoger dan het landelijke percentage bij de voorgaande Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente Gooise Meren heeft op een totaal van 3000 poststemmen al 150 tot 300 stemmen apart moeten leggen als ongeldig. Dat komt neer op een percentage van 5 tot 10 procent. Bij de verkiezingen in 2017 stond het landelijke percentage ongeldige stemmen op 0,3. Na Gooise Meren overschrijden ook Uitgeest (6,4 procent), Haarlem en Heiloo (beide 4 procent), Alkmaar (3,1 procent), Castricum (2,7 procent) en Uithoorn (2,2 procent) dit percentage ruimschoots. Uitgeest valt hierbij extra op omdat het een kleine gemeente is, met een relatief hoog aantal afgekeurde stemmen (33 van de 520 stemmen). Andere gemeentes openen de briefstemmen pas later, zoals Weesp en Huizen (dinsdag) en Heerhugowaard, Langedijk, Hilversum en Wijdemeren (woensdag). 'Veel kleine foutjes' De gemeente Gooise Meren ziet 'veel kleine foutjes' van stemmers: de stempas wordt bijvoorbeeld niet meegestuurd of er zitten meerdere stempassen en formulieren in één envelop. Volgens Mark Jager, hoofdstembureau Gooise Meren, was de instructie redelijk duidelijk. "Er is genoeg aandacht aan besteed. Jammer dat het dan toch nog misgaat." Lees verder onder de video

Briefstemmen worden geopend in Gooise Meren - NH Nieuws

Ook de gemeente Den Helder moest afgelopen zaterdag al zo'n honderd stemmen 'ter zijde' leggen. Inmiddels heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken toestemming gegeven om stempassen die in een verkeerde envelop zaten, toch goed te keuren. Dat brengt het totaal van de ongeldige stemmen in Den Helder nu op drie. In deze drie gevallen ontbrak de stempas of het stembiljet. Te vroeg opgestuurd De gemeente Haarlemmermeer ontving meerdere stempassen die in het Register Ongeldige Stempassen voorkwamen: dat betekent dat de passen op zichzelf niet geldig waren. Dat kunnen bijvoorbeeld passen zijn van iemand die een ander heeft gemachtigd om te stemmen. Van de binnengekomen briefstemmen in deze gemeente zijn 118 van de 6480 ongeldig verklaard (1,8 procent). Volgens de gemeente komt het 'hoge aantal terzijdes' - al is dat aantal in deze gemeente relatief laag - waarschijnlijk doordat veel brieven begin maart binnenkwamen, toen de informatiecampagne van het Rijk net was begonnen. "Door onbekendheid bij de kiezer zijn misschien fouten gemaakt", aldus de gemeente. Stemmen nog mogelijk Dat er een stempas ontbreekt, is volgens de gemeente Velsen niet per se slecht nieuws. Ook daar werden tientallen stemmen zonder de benodigde papieren opgestuurd, 46 zonder stembiljet, 33 zonder stempas. "Maar de 33 mensen die hun stempas niet hebben bijgevoegd, kunnen hiermee alsnog naar het stembureau gaan om te stemmen", aldus woordvoerder Erik Penning.