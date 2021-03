Communist Ina Brouwer stond aan de basis van GroenLinks

AMSTERDAM - In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Ina Brouwer. Zij wilde als student de wereld veranderen en sloot zich aan bij de CPN. Later speelde zij een belangrijke rol in het totstandkomen van GroenLinks.

Als student kwam Ina Brouwer in Groningen terecht. Het "rode" Amsterdam was geen plek voor zijn dochter, vond vader Brouwer, VVD'er in hart en nieren. In Groningen woonden opa en oma, die konden goed een oogje in het zeil houden. Dat pakte anders uit. In eerste instantie voldeed Ina aan alle verwachtingen: ze studeerde rechten en sloot zich aan bij het koor. "Ik vond het vreselijk", voegt ze er gehaasd aan toe.

"Het was 1968. Het bruisde overal, behalve in Groningen." Een reis naar India gooide haar hele leven overhoop. De armoede die ze daar zag, veranderde alles. "En als je iets wilde doen in die tijd, dan kwam je oude communisten tegen."