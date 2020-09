Noord-Holland Paula Majoor: "Zonder Pippi zouden de mensen me allang zijn vergeten"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat actrice Paula Majoor, die haar stem leende aan een van de bekendste jeugdhelden aller tijden: Pippi Langkous.

Biografie Naam: Paula Majoor Geboren: Laren, 15 februari 1942 Beroep: (stem-) actrice Erelijst: Edison, 1972

Pippi Langkous Wie heeft in zijn jeugd nou nooit een aflevering van Pippi Langkous gezien? Het zullen niet veel mensen zijn. Pippi was de stoerste jeugdheld van allemaal. En is dat eigenlijk nog steeds, want ook de jongste generatie kinderen groeit ermee op. De serie is uit het Zweeds nagesynchroniseerd. De stem van de Nederlandse Pippi is die van Paula Majoor: "Zonder Pippi waren de mensen me allang vergeten."

Stoer "Pippi was heel stoer", legt Majoor uit. "Dus ik moest wel een andere stem opzetten dan mijn eigen stem. Dat heb ik op de auditie zo bedacht. Eigenlijk kwam de stem van Pippi er zo uitrollen." En nu vijftig jaar later klinkt de stem van Pippi eigenlijk nog steeds als toen.

"Pippi Langkous is gewoon heel goed geschreven." Dat is volgens Majoor ook de reden dat kinderen er nog steeds graag naar kijken. "Het ondeugende van Pippi spreekt kinderen ook aan. Ze doet dingen die oudere mensen niet zo goed vinden en ze komt er toch mee weg."

Trots laat Paula Majoor haar Edison zien, de belangrijkste muziekprijs van Nederland. "We hebben van Pippi heel veel grammafoonplaten verkocht en dan kwam je in aanmerking voor een Edison." Als jong meisje wilde Majoor operazangeres worden, dat lukte niet, maar een mooie zangprijs kreeg ze dus wel, dankzij Pippi. "Toen ik 'm kreeg, wist ik helemaal niet dat het zo bijzonder was", voegt ze er lachend aan toe.

Hoorspel Als we alleen aandacht zouden besteden aan haar rol van Pippi, zouden we Paula Majoor ernstig tekort doen. Ze begon ooit op de radio, als actrice in hoorspelen. "Opeens stond er een advertentie en werden er mensen gevraagd om auditie te doen. Dat heb ik gedaan. Duizenden deden auditie en er bleven er vijf over. Daar was ik gelukkig bij."

Reclame Majoor leende haar stem ook aan vele reclames: "Dat was goed voor de inkomsten. Weinig tijd en veel geld." Joris Driepinter, die ons opriep om drie glazen melk per dag te drinken, was misschien wel de bekendste.

Nadat de kinderen uit huis waren, had Majoor tijd om ook andere projecten te gaan doen. Er volgen rollen, deze keer wel in beeld, in successeries als Hamelen en Flodder. "Flodder wordt steeds herhaald, want nog steeds hoor ik: 'ik zag je in Flodder'. Daarin was ik een van die sjieke buurvrouwen. Meestal vragen ze me voor sjieke mensen, maar ik kan ook plat-Amsterdams, hoor." Om werk heeft ze nooit verlegen gezeten. Majoor: "Ik heb alleen gewerkt als ze me vroegen. Ik hoefde gelukkig nooit lang te wachten."

