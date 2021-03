Zeker 9.000 afspraken afgezegd door tijdelijke stop op AstraZeneca-vaccin

De afgelopen dagen waren er berichten dat het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut bijwerkingen zou hebben. Gevaccineerden in onder andere Denemarken en Noorwegen kregen last van bloedstollingen. Hoewel onder meer het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) stelt dat de bijwerkingen niet door het vaccin komen, neemt de overheid het zekere voor het onzekere en wordt het prikken voor twee weken stopgezet tot meer bekend is.

Consequenties voor de verschillende regio's

Dat er nu tijdelijk gestopt wordt met het AstraZeneca-vaccin heeft de nodige consequenties. Een vaccinatielocatie in Beverwijk gaat hierdoor pas op 22 maart open in plaats van vandaag. Woordvoerder van GGD Kennemerland Harm Groustra zegt: “Het gaat om ruim 900 afspraken voor de aankomende twee weken die nu niet kunnen doorgaan.” De priklocaties in Haarlem en bij Schiphol zijn deze week geopend volgens de normale tijden.

De Gooise GGD zegt voor de komende twee weken 1.578 afspraken af voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om mensen die hun eerste prik zouden krijgen, maar ook mensen die voor de tweede keer terug zouden komen. In totaal hebben zo’n 350.000 mensen in Nederland al een eerste prik ontvangen. Deze groep komt volgens de GGD niet in de problemen, omdat er tussen de eerste en tweede prik twaalf weken mag zitten. Alle afspraken worden nu twee weken doorgeschoven. De vaccinatielocatie in Huizen blijft gewoon open, omdat daar ook wordt geprikt met andere vaccins. De geplande opening van de vaccinatielocatie in Hilversum over twee weken, gaat gewoon door.

Voor GGD Hollands Noorden zijn er tot 28 maart 839 afspraken afgezegd. Volgens Katstra was Middenmeer de enige locatie in deze regio waar het AstraZeneca-vaccin werd toegediend.

Update 15.04 uur

Na publicatie van dit bericht liet een woordvoerder van de GGD weten dat voor de regio Amsterdam het om 4900 afgezegde afspraken gaat. Voor Zaanstreek-Waterland ligt het aantal vaccinaties dat is komen te vervallen op 978.

In totaal moet de GGD ruim 9.000 afspraken voor vaccinatie in Noord-Holland afzeggen. De instantie liet aan NH Nieuws weten dat iedereen die vandaag een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin zou krijgen, een sms ontvangt of wordt gebeld.