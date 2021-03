Priklocatie Beverwijk pas volgende week open vanwege AstraZeneca-vaccin

BEVERWIJK - Doordat Nederland uit voorzorg tijdelijk stopt met het inenten met het vaccin van farmaceut AstraZeneca, gaat de priklocatie in Beverwijk pas volgende week open. Dat laat de woordvoerder van GGD Kennemerland aan NH Nieuws weten. In eerste instantie zou deze vandaag opengaan voor het grootschalig vaccineren, maar omdat hier voor deze week alleen vaccinaties met AstraZeneca op het programma stonden, gaat dit niet door. De testlocatie is deze week wel geopend.