Vaccinatie met AstraZeneca stopgezet: Gooise GGD zegt ruim 1.500 afspraken af

Het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin is landelijk stopgezet nadat gevaccineerden in het buitenland last kregen van bloedstollingen. Hoewel onder meer het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) stelt dat de bijwerkingen niet aan het vaccin zijn te linken, neemt de overheid het zekere voor het onzekere en wordt het prikken voor twee weken stopgezet tot er meer bekend is.

Afspraken afgezegd

Voor de Gooise GGD betekent het nieuws dat er vanochtend in allerijl 1.578 vaccinatieafspraken voor de komende twee weken worden afgezegd. "We zijn vanmorgen meteen begonnen met het benaderen van al deze mensen. We sturen ze eerst een smsje en daarna bellen we de mensen nog om uit te leggen wat er aan de hand is en wat er met hun afspraak gebeurt", zegt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg.

De GGD vaccineert sinds half februari groepen met het AstraZeneca-vaccin, tot nu toe zonder problemen. Het AstraZeneca-vaccin is, net als de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, een vaccin dat bestaat uit twee prikken. Hoewel er dus een een flinke groep mensen de eerste prik heeft gehad, verwacht de GGD geen problemen nu ook de tweede prikken niet gegeven kunnen worden. "De tweede prik moet na vier tot twaalf weken gegeven worden, dus wat dat betreft is er nog wat speling", aldus Schreijenberg. "Alle afspraken die staan worden nu in principe twee weken doorgeschoven, dus mensen met een afgezegde afspraak komen alsnog snel aan de beurt."

Vaccinatielocatie blijft gewoon open

De vaccinatielocatie van de Gooise GGD in Huizen blijft ondanks de tijdelijke vaccinatiestop voorlopig gewoon open, omdat daar ook met het Pfizer/BioNTech-vaccin wordt gevaccineerd. "Mensen die een afspraak hebben staan om met dat vaccin gevaccineerd te worden, hoeven zich ook geen zorgen te maken. Die afspraken gaan gewoon door."

De GGD werkt momenteel in Hilversum aan de opening van een tweede vaccinatielocatie en is ook in voorbereiding om een vaccinatielocatie te openen in Muiden. Dat werk gaat gewoon door, de vaccinatiestop heeft daar geen invloed op. Als alles volgens plan verloopt gaat de vaccinatielocatie in Hilversum eind deze maand open. De nieuwe vaccinatielocatie in Muiden opent uiterlijk begin mei.