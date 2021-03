FC Volendam-debutant Jim Beers na anderhalf jaar blessureleed weer bij de A-selectie

VOLENDAM - Zo'n tweeënhalf jaar geleden werd Jim Beers door toenmalig FC Volendam-trainer Misha Salden bij de A-selectie gehaald. In de voorbereiding mocht de toen 18-jarige aanvaller annex middenvelder een paar wedstrijden meedoen, toen hij in een duel met zijn tegenstander geblesseerd raakte. Het was het begin van anderhalf jaar blessureleed.

De inmiddels 20-jarige Beers legt het nu uit als 'een mysterieuze heupblessure' waarbij de verkeerde diagnose gesteld werd. "Ik werd geopereerd, maar dat was uiteindelijk niet nodig. Na zes maanden revalidatie ben ik via mijn eigen fysio in een nieuw traject gekomen en die arts heeft mij kunnen helpen", blikt de geboren Volendammer terug op zijn blessure.

Debuut

Op dit moment is hij weer helemaal fit en afgelopen vrijdag werd dat bekroond met een invalbeurt tegen FC Den Bosch (1-5 winst). Dat betekende zijn debuut in het betaalde voetbal. "Het is best wel snel gegaan. Ik heb twee à drie weken meegetraind en dan gelijk minuten maken, ja dat is best verrassend."

Beers viel zo'n tien minuten voor het einde in bij een 4-0 voorsprong op het scorebord. Toch speelde er wel wat zenuwen op bij de zelfkritische Volendammer. "Een beetje spannend was het evengoed wel. Mijn eerste balcontact was een stuiterende kaats en daarna nog een slechte aanname. Daar baal je dan toch van."