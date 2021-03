Fit FC Volendam maakt zich op voor vierde duel in twaalf dagen

VOLENDAM - In aanloop naar de uitwedstrijd tegen NEC waren alleen Brian Plat en Denso Kasius afwezig op de afsluitende training van FC Volendam. Boy Deul trainde binnen, omdat hij nog wat last heeft van zijn teen. Trainer Wim Jonk verwacht hem morgenavond (aftrap 20.00 uur) weer aan de aftrap.

"Hij heeft nog wat last van zijn teen dus is het beter om hem wat te sparen. Gisteren heeft hij wat uitgelopen en vandaag rustig aan. Morgen kan hij hopelijk gewoon spelen", zegt Jonk over de situatie van Deul, die onlangs zijn contract in Volendam met een jaar verlengde.

Kasius liet even zijn gezicht zien op het trainingsveld, maar ging vervolgens weer vroeg binnen. Hij is voor de uitwedstrijd tegen NEC nog een vraagteken voor Jonk. "Het is even afwachten. Morgenochtend gaat hij nog een programma doen, dus eventueel kan hij er dan wel bij zijn."

Voor de rest beschikken de Volendammers ondanks het drukke programma over een fitte selectie. Morgenavond spelen ze alweer hun vierde duel in twaalf dagen tijd. "Fysiek gaat het vrij goed moet ik zeggen. Wat dat betreft zijn we hoopvol voor morgen."