Klimaatalarm in Waterland: minuut stilte, klokken luiden en lawaai

BROEK IN WATERLAND - Op verschillende plekken in het land is vanmiddag veel lawaai te horen geweest, ook in Broek in Waterland. Het maakt deel uit van het Klimaatalarm, een initiatief van de 'Klimaatcrisis Coalitie' waarbij elf grote organisaties zijn aangesloten. Met de actie willen de deelnemers hun zorgen over het klimaat uiten en anderen aanmoedigen aan het klimaat te denken als ze gaan stemmen.

"Klimaat is niet links of rechts", zegt Gabi Both, die de manifestatie in Broek in Waterland organiseert. "Maar kijk wel wat de partij die je kiest doet aan het klimaat." Ze zegt haar stem te willen laten horen voor de kinderen en kleinkinderen van de toekomst.

Even daarvoor is ze met een groepje van 25 mensen aan komen fietsen. Op verschillende plekken in de streek gebeurt hetzelfde. Er is bewust voor gekozen van tevoren niet al te veel mensen te zoeken om mee te fietsen: de actie moest coronaproof worden georganiseerd.

Nadat er de nodige spandoeken zijn uitgerold luidt de kerkklok. Een minuut stilte en daarna een hels kabaal.

"Er moet rap iets gebeuren"

Actievoerder Simon Gaastra vindt dat het klimaat in aanloop naar de aanstaande verkiezingen onvoldoende aandacht krijgt. "En ik vind het wel belangrijk, omdat het klimaat snel verandert en er rap iets moet gebeuren."

Hij roept stemmers op 'goed na te denken over groen en klimaat als je je stem uitbrengt'. "Laat dat echt goed meewegen, want ik geloof echt dat het heel erg belangrijk is. Misschien niet zozeer voor mezelf - ik ben een stuk in de zestig - maar voor kinderen en kleinkinderen."

