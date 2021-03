Zo veel mogelijk lawaai maken voor een groenere wereld tijdens het Klimaatalarm

HOORN - Als variant op de klimaatmars, vindt morgen in veertig Nederlandse steden het Klimaatalarm plaats. In Hoorn komen morgen 75 mensen namens de regio West-Friesland samen bij Schouwburg Het Park. Het is de bedoeling dat om 15:00 uur iedereen zo veel mogelijk geluid maakt om het 'alarm' te laten horen. "Wij vinden dat de politiek een andere koers moet varen als het gaat om het klimaat", vertelt Margriet Lakeman aan WEEFF Radio.

Margriet legt uit dat iedereen die zich heeft aangemeld bij een stad naar keuze, daar samen kan komen. Zelf gaat zij naar Hoorn. "Daar is het maximaal aantal bezoekers bereikt", vertelt Margriet. "Met de gemeente hebben wij afgesproken het aantal bezoekers niet hoger te doen dan 75. Dit vanwege de coronamaatregelen." Margriet vertelt dat als mensen toch mee willen doen zij thuis het landelijke programma online kunnen volgen. Zelf verzamelt zij zich morgen met 74 anderen bij Schouwburg Het Park in Hoorn. "Daar gaan wij dan om 14.00 uur op anderhalve meter afstand van elkaar rondom een wereldbol staan en volgen wij het landelijke audioprogramma." Daarna, om 15.00 uur, is het de bedoeling dat iedereen zo veel mogelijk geluid maakt om zo het klimaatalarm af te laten gaan. "Dit kan met een fluit of door te toeteren in de auto. Vanaf het water in Hoorn komen morgen boten toeterend aanvaren en er zijn kerken in Hoorn, Zwaag en Blokker die op dat tijdstip de klokken luiden. Reden tot protest Volgens Margriet is het een goed moment om van zich te laten horen. "Het is vlak voor de verkiezingen. Wij vinden dat er een daadkrachtiger en eerlijker beleid moet komen door bijvoorbeeld de grote vervuilende bedrijven zwaarder te belasten en door de kleine bedrijven en de burger te helpen met het maken van groene stappen." Margriet legt uit dat zij met het protest willen laten horen dat mensen niet alleen aan de economie moeten denken, ondanks dat zij dat ook erg belangrijk vindt, maar dat er ook aan het klimaat gedacht moet worden.