Niet eerder zoveel coronapatiënten overgeplaatst uit Noordwest Ziekenhuis

ALKMAAR - Het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar heeft gisteren tien coronapatiënten moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen. Dat is een record, meldt mediapartner Alkmaar Centraal . Bij het ziekenhuis komen momenteel meer patiënten binnen die coronazorg nodig hebben dan het Alkmaarse ziekenhuis aan kan.

Van de tien overgeplaatste patiënten kwamen vier patiënten van de intensive care. Twee gingen per helikopter naar een ander ziekenhuis, de rest werd vervoerd per mobiele ic-unit (speciale ambulance) of een gewone ambulance.

Er liggen momenteel nog 40 coronapatiënten in het NWZ, tien op de intensive care en 30 op verschillende geïsoleerde verpleegafdelingen.