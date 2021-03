Honderden nieuwe geregistreerde coronabesmettingen in regio

ALKMAAR - Het aantal mensen in regio Alkmaar dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Dat betekent dat ook in deze regio het risiconiveau 'zeer ernstig' nog altijd geldt.

Alkmaar telt vijf ziekenhuisopnames en één overledene. In Heerhugowaard zijn afgelopen week 178 mensen positief getest, in Langedijk 89, Heiloo 58, Bergen 101, Castricum 75.

In laatstgenoemde gemeente is dat een daling ten opzichte van vorige week. Een persoon is opgenomen in het ziekenhuis, niemand is overleden aan corona. In de andere BUCH-gemeente Heiloo geldt dit ook. In Bergen is niemand opgenomen in het ziekenhuis en niemand overleden.

In Langedijk zijn twee mensen opgenomen, maar niemand overleden. In Heerhugowaard overleden vier mensen aan het coronavirus: drie belandden in het ziekenhuis.