Hovocubo-coach Sander van Dijk kraakt besluit KNVB: "In elk scenario problemen"

ZWAAG - De beslissing om de zaalvoetbalcompetitie op te schorten, komt bij Hovocubo niet uit te lucht vallen. Maar de plannen voor play-offs om het Champions League-ticket en de voorgestelde Regio Cup leiden bij coach Sander van Dijk wel tot grote frustratie. "In elk scenario ga je als KNVB problemen over jezelf afroepen."

"In eerste instantie was ik teleurgesteld en direct daar achteraan vond ik het begrijpelijk", zegt Van Dijk over toen hij hoogte kreeg van dat de eredivisie zaalvoetbal niet meer wordt hervat dit seizoen. "Eigenlijk alle sporten om ons heen zijn gestopt en wij zijn een binnensport. Gezien de oplopende curve is het nu ook niet verantwoord. Als je alles bij elkaar optelt is het een volledig verloren seizoen geweest", vertelt de zaalvoetbalcoach in gesprek met NH Sport.

Play-offs

De KNVB heeft besloten om een play-off te willen organiseren om te bepalen wie de Champions League in gaat. Normaal gesproken krijgt de kampioen het ticket. Maar omdat in de competitie dusdanig weinig wedstrijden zijn gespeeld, is het niet legitiem om 't Veerhuys, de koploper op het moment van stoppen, Europa in te sturen. "Prachtig dat er gekeken wordt naar wat er wel kan", reageert Van Dijk. "Maar de selectiecriteria vind ik niets."