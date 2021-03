Vrees voor verloren jaar in het zaalvoetbal

AMSTERDAM- Vanaf oktober ligt de eredivisie in het zaalvoetbal stil en het is nog steeds niet duidelijk of de competitie hervat zal worden. De laatste persconferentie van het kabinet gaf weinig hoop. Er is gewerkt aan diverse scenario's, maar die leiden vooralsnog tot niets.

NH Sport / Thomas Brood

"Met de dag groeit de vrees voor een verloren jaar in de Nederlandse eredivisie. Ik ben bang voor afstel, want stel dat wij mogen beginnen dan hebben wij ook minimaal vier weken nodig om op conditie te komen", laat secretaris Tineke Diaz van landskampioen Hovocubo weten. Trainer van het Amsterdamse ASV LEBO Zaid el Morabiti is iets positiever, maar acht de kans ook niet groot. "De persconferentie van gisteren gaf weinig hoop. Stel dat er op de volgende persconferentie (23 maart red.) versoepelingen worden aangekondigd dan kunnen wij misschien beginnen. Ik reken er niet meer op en ben bezig met volgend seizoen. Als er toch wat mogelijk is dan is dat mooi meegenomen", aldus El Morabiti.

Quote "Ik reken er niet meer op en ben bezig met volgend seizoen" ASV LEBO-trainer ZAID EL MORABITI

Een aantal maanden terug is ook geprobeerd om de zaalvoetbalcompetitie te hervatten. Breekpunt was toen met name de financiële kosten van het testen. Veel clubs hebben daarvoor niet het geld. Toen is dus besloten om voorlopig niet te beginnen en nu lijkt de kans ook klein dat het niet gaat gebeuren. Op 23 maart zou Rutte grote versoeplingen moeten aankondigen, maar daar lijkt het niet op. Op dit moment zijn de sporthallen gesloten en kunnen en mogen de teams niet trainen in groepsverband. Zolang dat zo blijft is de kans klein dat de competitie hervat gaat worden.