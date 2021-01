Hovocubo-trainer Sander van Dijk: Zonder hulp KNVB geen eredivisie zaalvoetbal

ZWAAG - Zonder de hulp van de KNVB verwacht Hovocubo-trainer Sander van Dijk niet dat de zaalvoetbalcompetitie hervat gaat worden. "Als de KNVB of andere instanties ons niet helpen, dan is het gedoemd om te mislukken", aldus Van Dijk.

"Met het EK 2022 in het vooruitzicht, dat in Nederland gespeeld gaat worden, kan je het jezelf niet permitteren om in anderhalf jaar tijd maar een halve competitie te spelen. Wij zijn afhankelijk van de KNVB. Die zal het niet makkelijk hebben, maar die zullen moeten faciliteren anders kunnen wij echt niet verder", vervolgt Van Dijk.

Zaterdag speelt Hovocubo in Spanje tegen Inter FS voor de Champions League. Wanneer de West-Friezen dan weer een wedstrijd spelen is één groot vraagteken. "De KNVB komt op 9 februari samen en dan zullen diverse scenario's besproken worden. Ik verwacht dat wij eind februari of begin maart weer beginnen. Als dat niet het geval is dan voorzie ik een hoop ellende en is het seizoen misschien verloren", is Van Dijk duidelijk.