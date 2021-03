Europese Unie wil cameratoezicht op vissersschepen: "Het criminaliseert ons"

Veel schepen zijn vanwege het stormachtige weer al de haven binnen gelopen, het nieuws vanuit Brussel is slecht gevallen. "Het is het criminaliseren van de vissers", zegt Pim Visser van visserijorganisatie VisNed en visafslag Hollands Noorden. "Er is geen enkele sector waar camera's op de werkplek worden gezet. Niet bij de vrachtwagenchauffeurs of op de boerderij. En nu willen ze dat wel op visserschepen doen. Dat is onbegrijpelijk."

Het Europees Parlement wil het toezicht om te kunnen controleren of de vissers hun bijvangst, zoals ondermaatse vis, wel aan land brengen, zoals verplicht is. Aan boord van de HD4, de Hendrik Petronella, zitten ze niet te wachten op cameracontrole, ze maken zich zorgen over hun privacy. "Alles wordt tegen je gebruikt. Als je even een verkeerde beweging maakt, ben je meteen de Sjaak", zegt schipper Sebastiaan de Vries.

Schijnoplossing

"Er is heel geen cameracontrole nodig," zegt Pim Visser, "De vissers wegen aan boord hun vangst. Dat wordt geregistreerd. Ze willen er ook de bijvangst mee controleren. Die wordt nu door de vissers geschat, dat is misschien wat lastig, maar dat ga je niet beter maken door een camera aan boord. Het is een schijnoplossing."

De onvrede richting Brussel is groot, legt mede-eigenaar Henk Bais van de HD4 uit. Het verbieden van de pulsvisserij zit nog vers in het geheugen, "Ons grootste struikelblok blijft de 'puls' die er af gaat. We waren lekker duurzaam bezig. 50 procent reductie van de gasolie. Nu willen ze dat we teruggaan naar de oude vismethode. Niemand kan dit beredeneren. Het is onlogisch. En wij zijn de dupe, de overheid laat ons, 'plons', zo in het diepe vallen."

Lidstaten

Het cameratoezicht aan boord van vissersschepen is er nog niet helemaal door. Het plan moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten. "Wij weten dat onze collega-visserijen allemaal tegen deze botte, criminaliserende manier van controleren zijn. Dus daar komt massaal verzet tegen", zegt Pim Visser. Volgens hem staat minister Schouten van Landbouw en Visserij momenteel negatief tegenover dit soort controles.

"Nederland moet de komende maanden van zich laten horen bij het overleg in Brussel. Daarna komen de onderhandelingen. Dus Nederland moet de komende anderhalf jaar zeer alert zijn op deze zeer onwenselijke ontwikkelingen."