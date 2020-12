Texelse visser opgelucht na brexitdeal, maar niet tevreden: "Voelt als afpakken"

"We zijn opgelucht dat er een deal is. Anders konden we per 1 januari helemaal niks. Maar er wordt een hoge prijs betaald voor bepaalde vissoorten", laat Pim Visser van VisNed, branchevereniging voor Nederlandse kottervissers weten.

"Een deel van de vangstrechten gaan nu naar de Britten. Ze hebben overvraagd. Vis groeit op voor de Nederlandse of Deense kust en zwemt pas later naar de overkant. Die vis is helemaal niet van de Britten maar van ons allemaal", aldus Visser. "Er is opluchting maar geen tevredenheid."

Afgepakt

Daar is Texelse schipper Cor Vonk het mee eens. Voor hem voelt het alsof er met deze deal wordt afgepakt. "Ik ben blij dat er een deal is, en dat we iets van zekerheid terughebben. Maar met deze deal zal de bedrijfsschade voor ons ongeveer vier ton zijn", vertelt hij aan NH Radio.

"Wij vissen al zestig jaar lang voor 95 procent in Britse wateren. We moeten nu 25 procent van ons quota inleveren. Ik vind dat niet eerlijk", aldus Vonk.

