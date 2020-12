Helderse vissers lossen laatste vis zonder duidelijkheid over volgende vaart

"De vissers mogen straks weer vissen in Britse wateren maar of dat meteen al vanaf 1 januari mag, dat is de vraag", vertelt Pim Visser van visafslag Hollands Noorden en organisatie VisNed, "omdat het verdrag gisteren pas definitief is ondertekend zijn daarna allerlei administratieve molens gaan draaien. We hopen echt dat ze begin volgende week weer toegang tot het Britse water hebben"

Brexit

Peter Kraak was vanmorgen een van de laatste schippers die de haven binnenliep. "We hebben 700 kilo tarbot en griet en 850 kilo tong", vertelt hij tijdens het lossen, "Wij varen meer hier voor de kust. Maar als de grote schepen straks niet meer in Engels water mogen en ze ook hier gaan vissen dan wordt het wel krap"

Pim Visser blikt terug op een jaar vol tegenstellingen. "We hebben door covid te maken gehad met een enorme terugval in de prijs. En dat terwijl de visstand juist heel goed is, er was heel veel tong. Maar we willen 2020 eigenlijk zo snel mogelijk afsluiten. De slechte gevolgen van Brexit daar zullen we tot in lengte van dagen mee te maken hebben."