Corona-uitbraak Huis ter Wijck eist 'omvangrijk' aantal slachtoffers

BEVERWIJK - De maand februari is 'één van de zwartste maanden uit de geschiedenis van Huis ter Wijck'. Dat schrijft ViVa! Zorggroep in een mail aan bewoners en familieleden van het zorgcentrum. Ze doelt hiermee op het aantal slachtoffers dat afgelopen maand is overleden aan corona. Hoeveel bewoners er exact zijn overleden aan de gevolgen van het virus wil ViVa! Zorggroep, waaronder Huis ter Wijck valt, niet kwijt.

"We geven geen aantallen vanwege de privacy. Daarin is iedere organisatie anders, maar ons beleid is al sinds het begin van de pandemie om dat niet te doen", zo zegt Jeannette Ronchetti, directeur zorg bij ViVa! Zorggroep.

"Het exacte aantal slachtoffers maakt ook niet zoveel uit, het is voor betrokkenen en familieleden verdrietig, ook voor onze medewerkers is het hard werk en naar", aldus Ronchetti. "Of het er nou tien zijn of meer, daar doen we geen mededelingen over, maar dat het omvangrijk is, dat is wel duidelijk."

Omvangrijk

Op de vraag of het klopt dat het om mogelijkerwijs 26 bewoners gaat die in de maand februari zijn overleden als gevolg van corona, zoals vandaag in een aantal media werd gesuggereerd, herhaalt Ronchetti dat ze daar geen uitspraken over doet. Of de term 'omvangrijk' een indicatie is van het eerder genoemde aantal van 26, wil Ronchetti niet bevestigen, maar ook niet ontkennen.