Corona-uitbraak verzorgingshuis Huis ter Wijck, bijna alle afdelingen in quarantaine

BEVERWIJK - Het aantal bewoners van Huis ter Wijck dat is besmet met het coronavirus blijkt hoger dan eerder naar buiten werd gebracht. Liet het verzorgingshuis de familieleden vanochtend nog via een nieuwsbrief weten dat er twee besmettingen waren vastgesteld op de vijfde verdieping, inmiddels is dat aantal bijgesteld naar twaalf. Dat zegt de dochter van een van de bewoners.

NH Nieuws/ Dennis Mantz

Twee keer eerder had de afdeling waar de moeder van Simone Tessensohn woont de dans ontsprongen, maar vandaag ontving Tessensohn een email dat er twee bewoners op de etage van haar moeder positief waren getest op corona. Zojuist werd ze gebeld door de leiding van verzorgingshuis Huis ter Wijck en blijkt dat niet twee, maar twaalf van de 25 ouderen op de afdeling van haar moeder besmet zijn met het virus. De aantallen die vanochtend in de nieuwsbrief van de locatiemanager van Huis ter Wijck aan alle contactpersonen werden gemeld, blijken inmiddels dus achterhaald. In de nieuwsbrief werd bovendien gesteld dat er op de andere afdelingen geen besmettingen zijn, maar het is de vraag of die situatie inmiddels ook anders ligt. Dementie De vijfde etage is een afdeling waar uitsluitend mensen wonen die lijden aan dementie, zo ook de 91-jarige moeder van Tessensohn. "Het is enorm lastig om mensen die dementeren op hun kamer te houden, ze dwalen heel erg", legt ze uit. "Ik ben enorm blij dat ik net te horen kreeg dat mijn moeder negatief is getest, maar ik maak me grote zorgen dat ze alsnog besmet kan raken."

Quote "Als het aan mij ligt, haal ik haar vandaag nog op" Simone Tessensohn, dochter van een van de bewoners

De komende twee weken staan er twee grote vaccinatierondes gepland voor de bewoners van Huis ter Wijck, zo liet de locatiemanager in haar brief aan de contactpersonen weten. Of deze uitbraak daar verandering in brengt, is nog niet bekend. Huis ter Wijck, onderdeel van ViVa! Zorggroep, heeft inmiddels zeven van de negen afdelingen uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Met het recente bericht dat het aantal besmettingen zo hoog is, overweegt Tessensohn om haar moeder tijdelijk in huis te nemen. "Dinsdag wordt ze opnieuw getest, maar ik twijfel of ik daar op ga wachten. Als het aan mij ligt haal ik haar vandaag nog op, tot de uitbraak onder controle is." NH Nieuws heeft ViVa! Zorggroep en Huis ter Wijck gevraagd om een reactie, en is nog in afwachting daarop.