Corona-uitbraak in drie verzorgingshuizen ViVa! Zorggroep, ook medewerkers besmet

BEVERWIJK/ HEEMSKERK/ CASTRICUM - Nadat afgelopen vrijdag al bleek dat meerdere bewoners van verzorgingshuis Huis ter Wijck in Beverwijk positief waren getest op corona, is nu ook op twee andere locaties van ViVa! Zorggroep sprake van een corona-uitbraak.

De andere twee verzorgingshuizen waarvan nu is gebleken dat er meerdere bewoners en personeelsleden besmet zijn geraakt, zijn Waterrijck in Heemskerk en De Santmark in Castricum. Om hoeveel besmettingen het exact gaat en hoeveel afdelingen uit voorzorg in quarantaine zijn geplaatst, is niet bekend. Daarover doet ViVa! Zorggroep geen uitspraken.

Uit een brief die ViVa! Zorggroep afgelopen vrijdag naar de contactpersonen van bewoners van Huis ter Wijck stuurde, bleek dat zeven van de negen afdelingen uit voorzorg in quarantaine waren geplaatst. Dit gebeurde nadat twee bewoners van de vijfde etage positief waren getest, zo is te lezen in de brief. Een paar uur later bleken 12 van de 25 bewoners besmet, zo liet de dochter van een bewoner op de vijfde verdieping aan NH Nieuws weten.

De Santmark in Castricum werd tijdens de eerste golf in april vorig jaar al hard getroffen, toen een tiental bewoners van het verzorgingshuis aan de gevolgen van het virus overleed. In Huis ter Wijck en Waterrijck gaan het om de eerste uitbraak.

Reactie

De woordvoerder van ViVa! Zorggroep laat in een reactie aan NH Nieuws weten de situatie enorm te betreuren en haar uiterste best doen om zo zorgvuldig en veilig mogelijk met deze situatie om te gaan, conform de RIVM-protocollen. De woordvoerder laat weten niet te kunnen ingaan op de mogelijke bron van de uitbraken en het exacte aantal besmettingen