Boze boer Marnix spot met Den Haag: 'Die zoete broodjes lust niemand meer'

ALKMAAR - Boer Marnix uit de Zaanstreek, bekend van Boer zoekt Vrouw, vraagt op een wel heel ludieke manier aandacht voor het lot van boeren. In een video die regelrecht van de satirische website De Speld lijkt geplukt, spreekt Marnix de kijker rechtstreeks toe. "Boontjes uit Kenia? Ik dop mijn eigen boontjes wel", terwijl hij achteloos wat sperziebonen in één van de Alkmaarse grachten gooit.

De Speld publiceerde vorige week een satirische video, waarin de leider van 'Partij tegen de Burger' pleit voor 'meer megastallen en stikstof en minder Yvonne Jaspers'. Tekst gaat door onder de video.

Marnix deed dat dunnetjes over. De gelijkenissen met de video zijn opvallend groot en dat was dan ook de bedoeling, verklaart hij. "Toen mijn collega-boeren van Boeren in Actie Noord-Holland de video zagen dachten ze: dat kunnen wij ook. En wat je zegt, moet je ook waarmaken. Ik had met m'n grote mond weer gezegd dat ik dat wel kon, dus moest ik komen opdraven." Marnix heeft niets met moderne snufjes en de laatste technologie, maar cruisen in een Tesla door het centrum van Alkmaar smaakt naar meer. "Fantastisch om in zo'n superdeluxe auto door de oude binnenstad te rijden." Boerenverstand In de video van Boeren in Actie Noord-Holland wordt de spot gedreven met de Haagse politiek en het gebrek aan 'boerenverstand'. Gaat Ad Baltus met zijn BoerBurgerbeweging dat gat dan nu vullen? "Ik heb alle vertrouwen in Ad en gun hem die zetel, maar het is jammer dat we een actieve en gepassioneerde boer moeten verliezen aan de politiek. In- en intriest. Je bent boer geworden met een reden."

Boerenactie met Speldiaanse video: 'De zoete broodjes uit Den Haag lust niemand meer' - Boeren in Actie Noord-Holland

Ingrid de Sain is lid van Boeren in Actie Noord-Holland. Ze is erg tevreden met het resultaat. "Altijd weer spannend hoe het uitpakt, maar hij wordt massaal gedeeld en geliket. We hebben heel veel positieve reacties ontvangen." Deen-actie Met vier of vijf man bedenkt Ingrid verschillende acties, zo ook deze video. De tekst is bedacht door Astrid Francis, aardappelboerin uit de Beemster, die vorig jaar zesduizend kilo piepers voor de Deen dumpte. "Verder zit ook Ad Baltus in het team met nog wat toppers, dus we doen het echt samen." Volgens de actiegroep maken politici in Den Haag er een grote puinhoop van. "Niemand weet waar 'ie aan toe is en Rutte en Schouten slaan zichzelf maar op de borst van: kijk hoe goed we het gedaan hebben. Zo staan wij er in."

Quote "Laat die vervuilende KLM eens een hand in eigen boezem steken" Ingrid de sain, Boeren in Actie Noord-Holland

Dankzij de actievoering sinds oktober hebben de boeren regelmatig aan de provinciale en Haagse tafel gezeten. "Elke keer bieden we advies en inzichten, maar er zitten gewoon mensen die geen verstand van zaken hebben en wij boeren zijn de pias." Tijd en geld Ze stelt dat er nu ten onrechte enkel wordt gewezen naar de boer. "We hebben al 63 procent aan uitstoot verminderd, met name ammoniak, sinds 1990. We moeten het samen doen. Tuurlijk kan het nog minder, maar daar is tijd en geld voor nodig." Volgens Ingrid zou Den Haag beter de pijlen kunnen richten op andere, grotere vervuilers. "Laat die vervuilende KLM eens een hand in eigen boezem steken. Jantje modaal en de boer ploeteren maar door, alleen hoe gaan we het gebrek aan boerenverstand in Den Haag ooit nog terugbetalen?"