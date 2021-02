Voorman boerenprotesten op campagne met paard en wagen: "Doet niemand mij na"

Langs de provinciale weg naar Stompetoren plakt hij zijn eerste poster. "Het is goed dat er kandidaten uit onze regio meedoen", zegt een buurtbewoner die even een praatje komt maken. "Ik ben het op veel punten met hem eens."

"Ik wil voorkomen dat er nog meer distributie- en datacentra komen. Het platteland moet behouden blijven voor toekomstige generaties. Want als dit weg is, komt het nooit meer terug", zegt Baltus terwijl hij wijst naar het uitgestrekte landschap van weilanden.

Behoud van het platteland is dan ook waar het hem in grote lijn om te doen is. Het afgelopen jaar stond Baltus vooraan bij de boerenprotesten in Den Haag . Het heeft hem inzichten opgeleverd dat er 'meer gezond boerenverstand' nodig is in de landelijke politiek.

Met paard Sil voor de kar en zijn vrouw Annemiek op de bok trekt Baltus erop uit. Hond en dochter zijn ook mee. "Moet je zien hoe schitterend het uitzicht is. De Schermer is altijd mooi."

Het pleintje voor de brandweerkazerne in Stompetoren is de volgende stop voor een verkiezingsposter. Naast veehouder werkt Baltus ook twee dagen per week bij de brandweer. "Veiligheid is ook een belangrijk punt."

Maar op de vraag wat hij als eerste gaat doen mocht hij na 17 maart in de Tweede Kamer komen, is het antwoord duidelijk. "Het inkomen van de boeren. Dat is echt een van mijn speerpunten. Het inkomen staat nu onder te veel druk en daar moet snel iets aan gedaan worden."