Wachtlijsten voor zwemles flink gegroeid: voorbereidingen inhaalslag in volle gang

NOORD-HOLLAND - Het geduld van kinderen die in Zandvoort willen leren zwemmen, wordt flink op de proef gesteld. Door de lockdown is de wachttijd flink opgelopen en duurt het zo'n acht maanden voordat ze aan de beurt zijn. Sabine Dijkstra, manager Safety & Pool bij het zwembad van Center Parcs: "Er staat nu 150 kinderen op de wachtlijst en dat is veel meer dan normaal."

Voor de coronacrisis moesten de kinderen zo'n vier tot zes maanden wachten voordat ze aan de beurt waren voor zwemles en dat is een groot verschil met nu. Sabine Dijkstra is na de persconferentie van maandag al aan het bekijken hoe ze de zwemlessen zo snel mogelijk kunnen starten. "We gaan extra lesgevers op de groepen zetten, zodat we het traject kunnen versnellen. Daarbij kunnen we extra groepjes laten starten in het golfslagbad omdat de gasten van het park en recreanten van buitenaf hier nog geen gebruik van mogen maken."



Het zwembad in Zandvoort is niet het enige zwembad dat momenteel lange wachtlijsten heeft. Ook zwembaden elders in de provincie, zoals in Schagen, Heiloo en Langedijk kampen met het probleem. Zo noemt Teun van Etten, exploitant van de zwembaden in de hierboven genoemde gemeenten en tevens voorzitter van de werkgeversvereniging voor zwembaden, een voorbeeld van een zwembad dat ongeveer 600 afzwemmers per jaar heeft. Doordat het zwembad dicht is geweest, hebben 200 man volgens hem niet af kunnen zwemmen. "Hiermee houden 200 afzwemmers, 200 plekjes bezet. En per maand komt er ook nog eens 10 procent groei van de wachtlijst bij." Hielko Bollen, teamleider zwemaccommodaties in Alkmaar, laat weten dat de wachtlijsten met circa 30 procent zijn gegroeid. Het is volgens hem een grote uitdaging om die wachtlijst weg te werken. "Zeker als we uiteindelijk ook nog ruimer open mogen. Dan wordt het een grote puzzel", legt hij uit.

Dat veel kinderen nog even moeten wachten om een sprong in het diepe te wagen, ziet ook Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid. Hij laat weten dat het gemiddelde zwembad een wachtlijst heeft variërend tussen de zes maanden en tweeënhalf jaar. "Dat betekent een stilstand in de vooruitgang." Sommige kinderen zullen volgens hem pas op hun zevende zwemvaardig zijn. Inhaalslag maken Volgens De Winter kan dat wel gevaarlijk zijn. En dat gevaar schuilt volgens hem vooral in de verwachtingen die er zijn. "Kinderen hebben kinderfeestjes en partijtjes. Als iemand op zo'n kinderfeestje nog zwembandjes om moet, dan kan dat niet altijd werken. De verwachtingen bij de ouders liggen anders." Daarom is het volgens hem belangrijk dat de stilstand zo snel mogelijk wordt ingehaald. En daar zijn de zwembaden dan ook druk over aan het nadenken.

Van Etten maakt voor het bedenken van oplossingen vooral gebruik van het draaiboek van de vorige keer. "Het aanbod van de lessen zit vooral tussen twee uur en zeven uur en in de weekenden. En daarbij proberen wij de groepen zo groot mogelijk te houden en groepen bij elkaar te voegen." Van Etten hoopt dat kinderen die nu al zwemmen daarmee spoedig hun diploma halen, waardoor weer ruimte wordt gecreëerd voor andere kinderen. Extra zwemmomenten Volgens Eva Rusman, operationeel manager bij Optisport, groot exploitant van zwembaden in onder meer Amsterdam, Almere, Hilversum, Huizen, Hoorn en Zwaag, is het probleem rondom de wachtlijsten daar iets minder. Toch spelen zij wel alvast op de huidige situatie in door meer lessen aan te bieden en daarmee de doorstroom te vergoten. Ook Ramon Lambert, interim-manager bij Zwembad De Wiel in Schagen, zegt dat het daar qua wachtlijsten nog wel meevalt, maar zich wel voor te bereiden om kinderen zo snel mogelijk zwemveilig te maken. Ook zij kijken naar de mogelijkheden voor extra zwemmomenten. Daarnaast wordt gekeken of ze meer kinderen tegelijk kunnen laten zwemmen en extra groepen kunnen maken.

Quote "Het gevaar is dat deze kinderen wel aan het water gewend zijn, maar nog niet lang genoeg hebben kunnen zwemmen" Hielko Bollen, teamleider zwemaccommodaties alkmaar

Maar die snelle afwikkeling baart De Winter wel enige zorgen. Hij is bang dat door het gebrek aan herhaling de kinderen niet voldoende met het water vertrouwd raken. Mogelijk zou dit een indirecte factor kunnen zijn voor meer zwemongevallen. "Als je zwemtechnisch bent en je komt in een paniekreactie terecht, maar je kunt wel zwemmen omdat je het goed beheerst en vaker hebt gezwommen, is dat heel anders dan wanneer je binnen korte tijd je diploma hebt gehaald", laat hij weten. Grote zorgen Ook Bollen maakt zich hier grote zorgen. "Het gevaar is dat deze kinderen, omdat ze wel aan het water gewend zijn, wel het vertrouwen hebben, maar dat ze nog niet lang genoeg hebben kunnen zwemmen." Hij legt uit dat kinderen door de oefenen van de aanleerfase naar de automatiseringsfase overgaan. "Maar dat lukt niet altijd omdat er door de lockdown een break in zit." De Winter benadrukt niet te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren, maar ze zijn vanuit de Stichting wel bezig met een bewustwordingscampagne. "Om ouders bewust te maken dat de kinderen mogelijk niet genoeg ervaring hebben in het water. We willen voorbeelden en uitleg gaan geven, waarom wij vinden dat er extra aandacht voor moet komen." Volgens De Winter is het belangrijk dat ouders hun kinderen, die net zijn afgezwommen, de komende tijd even extra in de gaten houden.