Zwembadeigenaar denkt maas in wet te hebben gevonden: met 'schoolzwemmen' weer open

HILVERSUM - Zwembadeigenaar Shiva de Winter denkt een maas in de wet te hebben gevonden om zijn zwembad na drie maanden gedwongen sluiting weer te openen. Het Hilversumse zwembad biedt vanaf morgen 'schoolzwemmen' aan. Dat is geen 'sport', maar 'onderwijs' en dat mag volgens de geldende coronamaatregelen gewoon, zo is de gedachte.

Hilversumse zwembadeigenaar schrijft brief aan Tweede Kamer: "Zwemles is ook onderwijs"

Onder de noemer 'schoolzwemmen' wil het Hilversumse zwembad de lessen aan kinderen nu hervatten. Dat is overigens geen gekke gedachte, omdat op andere plekken zulke zwemlessen gewoon mogen doorgaan. Zwemschoolhouder De Winter heeft de gemeente HIlversum op de hoogte gebracht van zijn besluit om de lessen weer te gaan geven.

Hilversum heeft overigens officieel geen schoolzwemmen meer. Dat werd een paar jaar geleden gestopt omdat er genoeg ander aanbod aan zwemonderwijs voor kinderen was. De gemeenteraad vond het een verantwoordelijkheid van ouders om zwemlessen voor hun kinderen te regelen. Als ze daar geen geld voor hadden, zouden ze aanspraak kunnen maken op subsidie.

Kinderen tot acht jaar

Met het 'schoolzwemmen' kan 't Gooische Bad niet alle zwemleerlingen meteen weer ontvangen. Alleen schoolgaande kinderen tot acht jaar kunnen volgens De Winter weer zwemmen. "De kinderen zitten de komende weken in eigen groepjes. Net als op het basisonderwijs zal bij een besmetting in een groepje, de hele groep vijf dagen in thuisquarantaine moeten. Hierna volgt een test. Bij het niet (willen) afnemen van een test volgen hier de vijf dagen extra op", legt De Winter uit.

Hilversumse basisscholen hebben van de zwembadeigenaar een brief gehad met verdere uitleg. Ouders moeten bijvoorbeeld van te voren een verklaring invullen waarin ze wel of geen toestemming geven om bij een besmetting de basisschool te informeren, om de samenwerking met de school te garanderen.

Handhaving

Of de gemeente Hilversum de heropening van het zwembad ook kan waarderen, is afwachten. Volgens De Winter wijst de gemeente voor wat betreft de regelgeving steeds naar de landelijke regels. Hij neemt het de gemeente dan ook niet kwalijk als er morgen handhavers op de stoep staan, maar hij heeft wel besloten een kort geding aan te spannen als zijn zwembad toch gedwongen weer dicht moet. Die stap naar de rechter moet zwembaden duidelijkheid geven over het wel of niet open mogen.

De Winter: "Wij hebben allemaal een doel voor ogen: de kinderen zo goed en veilig mogelijk leren zwemmen. Daar hebben wij als zwemonderwijzers veel voor over, maar we moeten daar wel de ruimte voor krijgen. Als je de actualiteiten volgt kan het nog wel eens eind maart worden. Dan is de crisis niet te overzien."