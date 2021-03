Zwemlessen weer van start, en dat is hard nodig: "Stilstand kost maand extra per kind"

HILVERSUM - Er heerst een jubelstemming bij zwembadhouder Shiva de Winter. Drie maanden lang lag er geen kind in het water, maar de zwemlessen mogen weer van start. En de tijd dringt, want het is bijna zomervakantie en dan springen alle kinderen maar al te graag in het water.

Daar heeft hij hard voor gestreden. Zo dacht hij even een maas in de wet gevonden te hebben , spande hij een kort geding aan tegen de gemeente en schreef hij talloze brieven naar de Tweede Kamer, OMT en het kabinet. "Ik denk dat er zo'n mailtje of 4.000 is uitgegaan", zegt hij zelf gekscherend.

Bittere noodzaak

"Zwemles is geen leuk uitje, maar bittere noodzaak. Het is een leerproces dat voortduurt en daar is nu voor de derde keer een stop in gekomen. En er is weer een tijd nodig om het in te halen", vertelt hij. "Daar ben je ongeveer een maand mee bezig per kind. Daarna zit je terug op het niveau van vóór 15 december en dan zul je moeten kijken hoe je het zo snel mogelijk naar zwemvaardigheid krijgt."

En de tijd dringt, want het is bijna zomervakantie. Daarom gaat hij het aantal zwemlessen flink opschroeven. Ze beginnen dan ook om 6.15 uur 's ochtends met de eerste lessen. Vervolgens komen er extra groepen in de middag en in het weekend. "We zullen ontzettend hard moeten werken, maar daar hebben we wel ontzettend veel zin in", besluit hij.