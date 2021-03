Scholenkoepel wil meer hulp van Rijk: 'Betere ventilatie in gebouwen te duur'

VELSEN - De landelijke politiek moet zich buigen over de kosten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. Dat zegt scholenkoepel Atlant Basisonderwijs; de gemeente sluit zich daarbij aan. Het Rijk wil maximaal 30 procent van die kosten betalen, maar de overige 70 procent is voor de school en de gemeente niet haalbaar.

Bestuurder Atlant Basisonderwijs Annemarie Trouw en basisschool De Klipper, een van hun acht scholen die niet voldoet aan de luchtkwaliteitsnormen - Eigen beeld

De scholenkoepel kampt al langer met problemen als het gaat het om de luchtkwaliteit in de gebouwen. Afgelopen oktober bleek uit onderzoek dat acht van de veertien gebouwen niet voldoen aan de normen. Die problemen zijn door het coronavirus nog groter geworden. Ondanks de zogenoemde Suvis-regeling, waarmee het Rijk maximaal 30 procent van de kosten voor zijn rekening neemt, heeft de scholenkoepel te weinig geld om de aanpassingen aan de ventilatie te betalen. 'Samen verantwoordelijk' Ook de gemeente kan financieel niet bijspringen en dus vraagt bestuurder Annemarie Trouw van Atlant Basisonderwijs zich af waar de scholenkoepel nu tienduizenden euro's vandaan moet halen, zo blijkt uit een brief die Trouw naar de gemeente stuurde. Daarmee hoopte ze de gemeente te overtuigen om samen actie te ondernemen. "De school en gemeente zijn samen verantwoordelijk dat dit wordt aangepakt en opgelost, we moeten gezamelijk een plan trekken", zegt Trouw. De gemeente reageerde positief op de brief en wil met de andere colleges uit de regio aankloppen in Den Haag.

Reactie gemeente Velsen De gemeente Velsen laat naar aanleiding van de brief van Trouw in een persbericht weten dat het hen een goed idee lijkt om vanuit de regio Zuid-Kennemerland en IJmond, gezamenlijk met de colleges en de schoolbesturen een brief te schrijven naar het Ministerie van Onderwijs en de landelijke politiek om aandacht te vragen voor het probleem van (financiering) luchtkwaliteit binnenklimaat schoolgebouwen. De gemeente gaat onderzoeken of hiervoor in de regio draagvlak is.

Trouw weet inmiddels dat meerdere schoolbesturen hier tegenaan lopen en dat ook andere gemeenten open staan om samen het Rijk aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Stichting Fedra, die elf locaties heeft in de IJmond, begrijpt het standpunt van Trouw. Hun scholenkoepel voldeed bij de steekproeven in oktober wel aan de eisen, maar bestuurder John Keunen houdt er rekening mee dat die worden aangescherpt vanwege het coronavirus.

Quote "Dit gesprek moet een landelijk podium krijgen en niet binnen de muren van een gemeentezaal" Annemarie Trouw, atlant basisonderwijs

"Mocht dat het geval zijn en scholen in oudere gebouwen met natuurlijke ventilatie (open ramen, red.) over moeten stappen op mechanische ventilatie, dan praten we over een kostenplaatje van miljoenen", aldus Keunen. "De drie gemeenten in de IJmond hebben daar simpelweg de middelen niet voor, laat staan dat de verschillende schoolbesturen die hebben."

Bovendien ligt er volgens Trouw nog een ander probleem op de loer. Door het gebrek aan middelen kunnen sommige schoolbesturen ervoor kiezen om geen aanvraag in te dienen voor de Suvis-regeling. Daardoor hoeven ze immers geen extra kosten te maken.

Dat zou volgens haar een zorgelijke ontwikkeling zijn, want daardoor ontstaat onterecht het beeld dat de luchtkwaliteit op orde is. Met alle gevolgen van dien voor de kinderen die er les krijgen. "Dit gaat niet eens zozeer om euro’s maar vooral om kinderen die nog jaren onderwijs moeten volgen in klaslokalen waar geen verse lucht is. We kunnen niet wachten tot de gemeente over tien jaar een keer een potje heeft", vindt Trouw. "Dit gesprek moet een landelijk podium krijgen en niet binnen de muren van een gemeentezaal of schoolgebouw worden gevoerd."