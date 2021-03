Versnelling woningbouw: veertien duurzame eengezinswoningen in de Sperwerstraat

ALKMAAR - Het college heeft na een openbare inschrijving besloten dat de EFY group veertien duurzame eengezinswoningen in de Sperwerstraat mag gaan bouwen met de projectnaam NEST. Wethouder Paul Verbruggen, Maikel Spelt en Ramon Bodrij van EFY group tekenden gisteren de overeenkomst.

Het woningbouwproject Sperwerstraat bestaat uit 64 sociale huurwoningen van Woonwaard en veertien eengezinswoningen in de vrije sector.

De sociale huurwoningen zijn al in aanbouw en worden naar verwachting eind 2021 opgeleverd. Het streven is dat eind 2021 ook de eengezinswoningen gereed zijn. "Het ontwerp voor de veertien houten woningen aan de Sperwerstraat is zorgvuldig en doordacht, met als resultaat een fraai duurzaam bouwblok", reageert Verbruggen.

Versneld bouwproces

Het gaat om een bouwproces op basis van voorgefabriceerde houtskeletbouwelementen. Ter plaatse wordt de fundering gelegd, waarna vanuit de fabriek de elementen en modulaire units, zoals het toilet of badkamers, worden aangevoerd. Deze worden op locatie gemonteerd. Tenslotte worden de installaties met elkaar verbonden. "Geweldig dat we met een versneld bouwproces wederom goede huizen in Alkmaar kunnen toevoegen", sluit Verbruggen af.